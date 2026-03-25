"Preplavljena sam emocijama!" Angelina Topić ne može da dođe sebi

I dalje sam pod euforijom posle velikog uspeha, preplavljena sam pozitivnim emocijama. Ovo je najbolja sezona u mojoj karijeri, rekla je mlada srpska atletičarka Angelina Topić posle osvajanja srebrne medalje na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku uvis.

"Sezona je počela sa 198, lični i nacionalni rekord, pa pobeda u Beogradu na mitingu i posle toga probijena granica od dva metra. Pao mi je kamen sa srca jer sam dugo znala da sam spremna. Posle toga ova medalja, najveći uspeh u mojoj karijeri, jer je osvojena u jakoj konkurenciji, zato je još sjajjnija, sa 199, a mislila sam da će 196 biti dovoljno", istakla je Topić na konferenciji za medije. Ovo mi je podstrek za Evropsko prvenstvo