Niko nikad kao Jokić i Marej FOTO

Denver Nagetsi ispisali su istoriju NBA lige u pobedi nad Dalasom, zahvaljujući neverovatnoj partiji tandema Nikola Jokić - Džamal Marej.

Prema zvaničnim podacima, Jokić i Marej postali su prvi duo u istoriji NBA koji je u jednoj utakmici u regularnom delu sezone zabeležio kombinovani učinak u kojem je jedan igrač ostvario najmanje 20 poena, 20 skokova i 15 asistencija, dok je drugi ubacio 50 ili više poena. Srpski centar je predvodio tim sa dominantnim tripl-dabl učinkom (20+ poena, 20+ skokova i 15+ asistencija), potvrdivši još jednom status jednog od najkompletnijih igrača današnjice, dok je Marej