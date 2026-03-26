Uhapšena četvoročlana banda: Srbi i Rusi "opelješili" građane za milione

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala razbila lanac prevaranata koji su harali Srbijom. Među uhapšenima i strani državljani.

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su akciju usmerenu na razbijanje lanca "WhatsApp" prevara i uhapsili četiri osobe zbog sumnje da su prevarili građane Srbije za oko osam miliona dinara. Uhapšeni su A. R. (47) i G. N. (59) iz Srbije, kao i I. K. (38) i E. T. (28), državljani Ruske Federacije,