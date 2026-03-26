Bivši advokat Džulijana Asanža i 92-godišnji sudija: Ko brani Madura

Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pojavili su se pred sudom posle hapšenja u prestonici Venecuele Karakasu 3. januara.

Tada su i prebačeni u Sjedinjene Američke Države (SAD) gde je protiv njih podignuta optužnica.

Drugo ročište održava se 26. marta.

U prvom pojavljivanju pred sudom na Menhetnu u Njujorku, 5. januara, Maduro se izjasnio da nije kriv po četiri tačke optužnice.

Među njima su učešće u narko-zaveri sa grupama koje su označene kao terorističke, zaveri radi krijumčarenja kokaina u SAD, kao i posedovanje i upotreba nezakonitog, pre svega automatskog oružja, radi sprovođenja navodne zavere.

Flores, koju su američke snage uhapsile zajedno sa suprugom i protiv koje je podignuta izmenjena optužnica, takođe se izjasnila da nije kriva.

Bračni par se nalazi u pritvorskom centru u Bruklinu, u Njujorku.

Posle svrgavanja Madura sa vlasti, Karakas i Vašington su posle sedam godina ponovo uspostavili diplomatske odnose u martu.

Bela kuća je zvanično priznala vršioca dužnosti predsednika Venecuele, Delsi Rodrigez, Madurovu bivšu potpredsednicu, kao „jedinog lidera" zemlje.

Pravni analitičari navode da ovakvi slučajevi mogu da traju više meseci pre početka zvaničnog suđenja, prenose američki mediji.

Ali ko su ključni ljudi u pravnoj borbi Madura i njegove supruge?

Sudija

Sudija Alvin Helerstajn, na fotografiji iz 2019. godine, vodio je više velikih slučajeva

Kada se Nikolas Maduro prvi put pojavio u sudnici, stao je pred sudiju Alvina Helerstajna, koji mu je tražio da potvrdi njegov identitet da bi postupak mogao da počne.

„Ja sam, gospodine, Nikolas Maduro.

„Ja sam predsednik Republike Venecuele i otet sam 3. januara", rekao je Maduro smirenim glasom na španskom jeziku, pre nego što je prevodilac preveo njegove reči.

„Uhapšen sam u mom domu u Karakasu, u Venecueli".

Pogledajte dovođenje Madura u pritvornu jedinicu u Njujorku

Brzo ga je prekinuo 92-godišnji sudija, rekavši da će biti „vremena da se o svemu tome govori".

Helerstajn je vodio više značajnih slučajeva i sudija je u postupku protiv Madura još od podizanja optužnice za trgovinu drogom 2020. godine.

Po toj optužnici je drugi optuženi, Ugo Armando Karvahal, bivši šef obaveštajne službe Venecuele, već priznao krivicu.

Helerstajn, koji je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbije, radio je kao advokat u američkoj vojsci pre nego što je prešao u privatnu praksu, a 1998. godine ga je bivši predsednik SAD-a Bil Klinton imenovao za sudiju Južnog okruga Njujorka.

Predsedavao je parničnim postupcima povezanim sa napadima 11. septembra, blokirao je pokušaje administracije Donalda Trampa da deportuje navodne članove venecuelanske bande bez sudskog saslušanja, i odbio je zahtev predsednika Trampa da se njegov slučaj o tajnim isplatama preda saveznom sudu.

Helerstajn je takođe vodio spor između naslednice i rijaliti zvezde Paris Hilton i italijanske kompanije za donji veš, u kojem je Hilton tražila 1,5 miliona dolara za neisplaćene autorske honorare, dok je kompanija nju krivila za kašnjenja u odobravanju modela.

Nedavno je Helerstajn osudio osnivačicu tehnološkog startap preduzeća Čarli Dževis na više od sedam godina zatvora zbog prevare investicione banke Džej Pi Morgan Čejs ( JPMorgan Chase ), a Bila Hvanga, osnivača propalog hedž fonda Archegos , na 18 godina zatvora zbog prevare.

Takođe je naložio da se objave fotografije američke vlade koje dokumentuju zlostavljanje pritvorenika u Iraku i Avganistanu.

Američki politički portal Politiko je, pozivajući se na neimenovane izvore, opisao Helerstajna kao sudiju „starog kova" koji često primenjuje neobične pristupe, što podrazumeva i direktne telefonske pozive tužiocima.

Na drugom ročištu u četvrtak 26. marta očekuje se da Helerstajn razmotri da li Maduru treba dozvoliti da koristi sredstva venecuelanske vlade za njegovu odbranu po optužnici za trgovinu drogom u SAD-u.

Ministarstvo finansija SAD-a je u februaru ukinulo izuzeće od finansijskih sankcija Venecueli koje je toj južnoameričkoj zemlji omogućavalo da finansira Madurovu odbranu.

Tim odbrane

Beri Polak, kojeg je Maduro angažovao kao branioca, najpoznatiji je kao advokat osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža

Maduro je angažovao jednog od najboljih američkih advokata za krivične postupke - Berija Polaka.

Polak je najpoznatiji po tome što je zastupao osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža i uspeo je da izdejstvuje da ga puste iz zatvora u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) 2024. godine.

Polak je partner u advokatskoj kancelariji Harris St. Laurent & Wechsler , čije sedište je na Volstritu na Menhetnu.

Takođe je vanredni profesor Univerziteta Džordžtauna i član je Američkog udruženja parničara.

Opisuju ga kao „temeljnog i analitičnog advokata, koji živi, diše i spava sudske postupke", navodi publikacija Chambers USA , koja se bavi pravnim istraživanjima i analizama.

Polak je pregovarao o sporazumu o priznanju krivice za Džulijana Asanža, čime je okončana decenijska pravna bitka.

Asanž se izjasnio krivim po optužbi za špijunažu u SAD-u i osuđen je na kaznu koju je već odslužio tokom višegodišnjeg pritvora i zatvora u UK-u.

Polak je takođe obezbedio oslobađajuće presude i pomogao da se ponište nepravedne osuđujuće presude.

Među njima je slučaj Martina Tanklefa, koji je proveo 17 godina u zatvoru pošto je pogrešno proglašen krivim za ubistvo njegovih roditelja, kao i slučaj Majkla Krauca, bivšeg računovođe američke energetske kompanije Enrona, koji se suočavao sa krivičnim optužbama za prevaru posle kraha tog giganta.

Pogledajte ko je Silija Flores

Na prvom ročištu u slučaju Madura, Polak je osporio zakonitost njegovog hapšenja koje su obavile američke snage, tvrdeći da Maduro ima pravo na imunitet kao šef suverene države, izvestili su američki mediji.

Madurovu suprugu Siliju Flores je zastupao advokat iz Hjustona Mark Doneli, bivši tužilac Ministarstva pravde SAD-a, čija kancelarija, prema sajtu njegove firme, se uglavnom bavi finansijski motivisanim krivičnim delima.

Doneli je naveo da je Flores zadobila „ozbiljne povrede" tokom vojne operacije u kojoj je uhapšena i da joj je potreban detaljan lekarski pregled.

Tužilaštvo

Optužni postupak vodi Kancelarija američkog tužioca za Južni okrug Njujorka, na čijem čelu je Džej Klejton (na fotografiji)

Optužni postupak protiv Madura vodi Kancelarija američkog tužioca za Južni okrug Njujorka.

Na njenom čelu je savezni tužilac Džej Klejton, koji je potpisao optužnicu protiv Madura i njegove supruge.

U novembru je američka državna tužiteljka Pem Bondi imenovala Klejtona da vodi istragu o vezama osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina sa istaknutim članovima Demokratske stranke i velikim finansijskim institucijama.

Jedan od glavnih tužilaca u slučaju protiv Madura je Amanda Hul, šefica krivičnog odeljenja, koja se nedavno vratila u Kancelariju tužioca Južnog okruga Njujorka iz privatne prakse.

Od 2015. do 2023. godine, Hul je u Južnom okrugu Njujorka obavljala više visokih funkcija, a bila je i šefica Jedinice za narkotike.

Na prvom ročištu 5. januara kada se Maduro izjašnjavao o optužnici, u ime vlade govorio je pomoćnik tužioca Kajl Viršba.

Viršba, član jedinice za nacionalnu bezbednost i borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima u ovoj Kancelariji, ima iskustvo u vođenju slučajeva protiv velikih stranih trgovaca drogom.

U Madurov slučaj je uključen od podizanja optužnice 2020. godine.

Ranije je imao ključnu ulogu u krivičnom gonjenju Klivera Alkale Kordonesa, bivšeg venecuelanskog generala i nekadašnjeg Madurovog saveznika, koji je kasnije priznao krivicu za pružanje materijalne podrške Revolucionarnim oružanim snagama Kolumbije (FARC), kolumbijskoj gerilskoj organizaciji.

Viršba je vodio i postupke protiv bande Tren de Aragua i njenog navodnog vođe Ektora Rustenforda Gerera Floresa, koji je naveden kao saoptuženi u optužnici protiv Madura.

Takođe je jedan od tužilaca u postupku protiv vođe meksičkog narko-kartela Hesusa Mendeza-Vargasa, koji je prošle godine izručen SAD-u.

Viršba je bio i u timu tužilaca koji su izdejstvovali osuđujuću presudu bivšem predsedniku Hondurasa Huanu Orlandu Ernandezu.

(BBC News, 03.26.2026)