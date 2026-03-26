Zašto su fudbalski dresovi preskupi

BBC News pre 32 minuta | Danijel Ostin - BBC Sport

Sećate se vašeg prvog Svetskog fudbalskog prvenstva.

Netremice ste pratili utakmice, prikupili sličice iz albuma, zaljubili se u nekog igrača i ponavljali njegove poteze u školskom igralištu.

Celo leto niste skidali dres.

Možda ste nosili dres vašeg nacionalnog tima, ili možda Brazila, Argentine, Španije, ili vam je izbor bio 'hipsterski', poput dresa Meksika ili Japana.

U međuvremenu ste odrasli, zasnovali porodicu, imate decu koja vole fudbal i žele da imaju isto iskustvo kao i vi.

Koliko ćete morati da platite za dres za njih? Do 122,98 funti (142 evra).

To je cena dresa i šortsa reprezentacije Engleske sa imenom i brojem za dete uzrasta između sedam i 15 godina na sajtu Fudbalskog saveza Engleske.

Imate mlađe dete od ovog uzrasta? Kompletni dres za bebe sa imenom i brojem košta 64,99 funti (75 evra).

A šta ako i vi želite jedan? Pa, dres za odrasle sa imenom i brojem na leđima košta 104,99 funti (121 evro).

Dakle, recimo da ste četvoročlana porodica, koju čine dva roditelja, jedno starije dete i jedno malo dete.

Želeli biste dresove reprezentacije Engleske za celu porodicu ovog leta, plus šortseve za decu.

Ukupna cena? 397,96 funti (460 evra).

Svetsko prvensto u SAD, Kanadi i Meksiku biće održano od 11. juna do 19. jula.

Najveći svetski proizvođači sportske opreme već su predstavili dresove reprezentacija za ovogodišnje Svetsko fudbalsko prvenstv0

Koliko košta izrada dresa i koliko su cene porasle?

Sve, osim dva, kompleta opreme za Svetsko fudbalsko prvenstvo koji su do sada objavljeni proizvode tri najveća brenda sportske odeće - Adidas, Najki i Puma.

Cene koje su Adidas i Puma odredile za njihov asortiman za Svetsko prvenstvo iste su kao i cene za njihove glavne predstavnike među klubovima - Arsenal, Liverpul i Mančester junajted (Adidas) i Mančester siti (Puma).

Ali američki Najki je odredio da dresovi reprezentacija, poput Engleske, Francuske i Holandije koštaju šest evra više nego za glavne klupske promotere njegovog brenda u Engleskoj, londonske Čelsi i Totenhem.

To znači da navijači Engleske plaćaju više za komplete opreme Najkija nego što navijači Škotske, Velsa i Severne Irske plaćaju za Adidasove komplete.

„Znamo da je svako povećanje cene važno za navijače i nikada to ne shvatamo olako.

„Redovno preispitujemo troškove naših proizvoda kako bismo bili sigurni da pružamo najbolje moguće performanse i vodeće inovacije u industriji, i pravimo ravnotežu između rastućih troškova materijala, proizvodnje i logistike“, odgovorili su iz Najkija u pisanoj izjavi za BBC.

Iz Adidasa su rekli da „cena dresova odražava tehnologiju, razvoj, testiranje i visokokvalitetne materijale".

„Razumemo da je svaki komplet značajna kupovina za navijača i nudimo izbor autentičnih i replika dresova po različitim cenama", dodali su.

Puma, koja proizvodi komplete za reprezentacije Portugala, Maroka i Novog Zelanda, odredila je više cene od Adidasa, ali niže od Najkija.

Kompleti koje proizvode firma Humel (za Dansku) i kompanija Maraton (za Ekvador) trenutno nisu dostupni za kupovinu u svim veličinama.

Prema analizi stručnjaka za sportsku opremu, doktora Pitera Rolmana, izrada i isporuka zvanične replike dresa za odrasle košta oko 8,50 funti (10 evra), uz dodatnih 9,50 funti (11 evra) za marketing, licenciranje i distribuciju.

Na dres reprezentacije Engleske po ceni od 104,99 funti (121 evro) takođe bi se obračunao porez na dodatu vrednost od 17,50 funti (20 evra).

Kada se odbiju svi troškovi, zarada na dres je oko 64,5 funti (74,5 evra), koji dele proizvođač i prodavac u skladu sa uslovima njihovog ugovora.

BBC je kontaktirao i Fudbalski savez Engleske i Pumu za komentar.

Od reprezentacija zemalja bivše Jugoslavije, direktan plasman na Mundijal izborila je samo Hrvatska, dok će Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Kosovo igrati u baražu.

Igrački dres Hrvatske, kompanije Najki, za odrasle košta 110 evra, za mlade je 85, piše na stranici onlajn prodavnice Fudbalskog saveza Hrvatske (NHS).

Da li je poskupljenje opravdano?

Da li je cena koja se naplaćuje za dresove razumljiva ili je ​​preterana?

„To je komercijalna odluka i stvar Fudbalskog saveza Englske“, rekla je ministarka sporta Stefani Pikok za BBC.

„Ali razumem zabrinutost navijača i želimo da ljudi razmisle o pristupačnosti.“

Nik Džouns, član Kluba engleskih navijača, kaže da nije veliko iznenađenje što su cene takve kakve jesu.

Ima i zanimljivu opasku.

„Dresovi reprezentacija bar traju dve godine, a ne jednu sezonu kao kod klubova, tako da se može reći da je u tom smislu isplativije.

„Ali takođe, plate očigledno ne prate istu stopu kao inflacije, tako da to teško pogađa novčanike ljudi", kaže on.

Godinama unazad, klubovi imaju običaj da iz sezone u sezonu menjaju dresove, neretko i proizvođače opreme, i onda ih promoviću u nadi da će ih navijači kupovati i tako puniti budžete.

„Cene dečjih dresova me iznenađuju, s obzirom da koriste samo malo materijala, tako da se čini da Najki pokušava da profitira baš od njih", dodao je engleski navijač Nik Džouns.

Poslednjih godina, tržište falsifikovanih dresova je u porastu.

Navijači nabavljaju neautentične replike dresova po mnogo nižoj ceni sa onlajn tržišta povezanih sa fabrikama u Aziji, često u istim zemljama i gradovima gde veliki brendovi proizvode zvanične verzije.

Cena lažnih dresova može da bude samo oko 10-15 evra i najčešće se isporučuju iz Kine.

„Ne krivim nikoga što kupuje falsifikate“, dodaje Džons.

„Nabavka dresa za svetsko ili evropsko prvenstvo je za neke ljude način da iskažu podršku reprezentaciji, bilo da gledaju utakmice na stadionu, kod kuće ili sa prijateljima.

„Pomalo neki osećaju i da im je dužnost da nabave dres, a deca posebno ne žele da budu izostavljena", kaže engleski navijač Nik Džouns.

(BBC News, 03.26.2026)