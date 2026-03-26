Istorijska presuda – Meta i YouTube odgovorni za stvaranje zavisnosti kod mlade korisnice

Odluka koji može promeniti pravila igre za društvene mreže

Porota Višeg suda okruga Los Anđeles presudila je da su tehnološki giganti Meta i YouTube odgovorni po svim tačkama optužnice u slučaju u kojem su optuženi za namerno stvaranje zavisnosti kod sada 20-godišnje žene iz Kalifornije, kao i za narušavanje njenog mentalnog zdravlja. Radi se o presudi koja bi mogla postaviti presedan za stotine sličnih slučajeva u kojima se tvrdi da bi kompanije društvenih mreža trebalo da snose odgovornost za štetne dizajnerske odluke.