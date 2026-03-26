Beograd u pripravnosti zbog nevremena! Hitno se oglasio Štab za vanredne situacije: "Čitav olujni front ide ka nama, kritična naredna 72 sata"

Komunalna preduzeća su spremna, a građani se mole da preduzmu potrebne mere Oluja dolazi iz pravca Bosne i Hercegovine, gde su padavine već počele Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina.

Obaveštavaju se građani da je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od danas u večernjim satima, pa u naredna 72 časa. Upozorenje je stiglo i iz JVP "Srbijavode” zbog mogućeg povećanja količine vode u komunalnoj mreži. - Očekivani obim padavina na teritoriji Beograda je između 40 i 70 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Oluja se ka Beogradu kreće iz pravca BiH, gde su padavine već počele i