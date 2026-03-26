Kupujete prvi stan u braku? Pripazite na poreske olakšice - ono što je danas ušteda, sutra može da bude pravni košmar

Podela imovine nakon razvoda je jedan od najtežih i najdužih pravnih procesa u Srbiji Bračni ugovori su još uvek retkost u Srbiji, ali ih Rusi često koriste prilikom kupovine nekretnina Na srpskim venčanjima, dok matičari čitaju čuvene reči Duška Radovića o tome da ne dozvolite da vam zakon uređuje brak, sve deluje idilično i ispunjeno poverenjem. Međutim, statistika i sudska praksa govore drugačije. Kada ljubav prestane, nastupa zakon, a najteža tačka spoticanja