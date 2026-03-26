(Mapa) Biće problema sa saobraćajem i snabdevanjem energijom, stiže totalni kolaps u komšiluk, pašće metar snega, duvaće olujni vetar

Na pojedinim područjima prognozirane su bujične poplave, olujni udari vetra do 90 km/h i visoki snežni nanosi Očekuju se prekidi drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, kao i problemi sa snabdevanjem energijom Nakon natprosečno toplog perioda, Hrvatsku očekuje naglo zahlađenje sa padom temperature i do 15 stepeni.

Uz kišu i sneg, predviđeni su jaki vetrovi koji će u nekim krajevima dostići orkansku jačinu. Meteorolozi upozoravaju na ozbiljne posledice po saobraćaj i bezbednost građana. Zbog naglog povratka zimskih uslova, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je posebno saopštenje i podigao stepen upozorenja sa narandžastog na najviši, crveni alarm, za područje Like, Gorskog kotara, Istre i Kvarnera. Iz DHMZ-a su upozorili na mogući prekid drumskog, železničkog i