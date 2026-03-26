Martovske penzije stižu za par dana! Prosečan iznos premašio 56.000 dinara: Evo ko u Srbiji prima čak 286.000 mesečno

Najveće penzije imaju starosni penzioneri (60.915 dinara), dok su najniži proseci kod poljoprivrednih penzionera (24.660 dinara) Zakonski maksimum penzije iznosi 286.368,57 dinara, a samo mali broj korisnika prima tu sumu Penzioneri u Srbiji se pripremaju za novu rundu isplata, a Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) objavio je detaljan kalendar za primanja za mart 2026. godine, čija isplata počinje u aprilu. Pored tačnih datuma, novi