RHMZ upravo izdao posebno upozorenje za Beograd! Sprema se potop, naredna 72 sata su ključna: Sručiće se ogromna količina kiše…

Prestonicu će zahvatiti oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u nekim delovima grada moglo bi pasti od 30 do 60 mm padavina za 72 sata Slabljenje padavina očekuje se u drugom delu dana u nedelju Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo se oglasio najnovijim, hitnim upozorenjem za područje Beograda, najavljujući da će u narednim danima u glavnom gradu pasti ogromna količina kiše! Kako navodi RHMZ, prestonica će biti pod snažnim udarom padavina u