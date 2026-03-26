"Rusija ucenjuje Ameriku" Zelenski tvrdi: Razmenjuju obaveštajne podatke s Iranom

Zelenski tvrdi da Rusija nudi da prestane da deli obaveštajne podatke s Iranom ako Amerika prestane da daje obaveštajne podatke Ukrajini.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba navodi da ima čvrste dokaze o nastavku saradnje Rusije sa Iranom, ali Zelenski nije pružio dokaze. Rusija je pokušala da uceni Sjedinjene Američke Države ponudom da prestane da deli vojne obaveštajne podatke sa Iranom ako Vašington zauzvrat uskrati Ukrajini tu vrstu podataka, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je rekao da ukrajinska vojna obaveštajna služba ima nepobitne dokaze da Rusija nastavlja da