"Ušao sam u spavaću sobu i našao oružje" Svi detalji svedočenja dečaka ubice: Njegove reči lede krv, trkom ušao u bolnicu bez maske i kačketa

Dečak ubica iz OŠ 'Vladislav Ribnikar' juče je po drugi put svedoćio u Specijalnom sudu u ponovljenom postupku protiv svojih roditelja Iskaz je trajao pet sati i obeležen je šokantnim priznanjem da je inspiraciju za masakr dobio gledajući dokumentarac na Jutjubu o masakru u američkoj školi Dečak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" juče je po drugi put od masakra u školi izveden iz psihijatrijske ustanove kako bi u Specijalnom sudu u Beogradu svedočio u ponovljenom