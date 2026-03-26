Verenik Tanje Savić kupio kokice za koncert Ljudi u neverici zbog Mukija: Kasnili sat i po, ona u topiću sa golim stomakom (video)

Tanja je izjavila da se odlično provela i uživala kao Snežanina gošća Jana Todorović će nastupiti sa Snežanom uprkos povredi Tanja Savić bila je gost na prvom koncertu Snežane Đurišić u Beogradu, a večeras je došla da je podrži iz publike.

Ona je stigla sa verenikom Mukijem, a par je kasnio sat i po vremena. Tanja je u dvoranu ušla nasmejana, u topiću sa golim stomakom. U jednom trenutku Muki se odvojio od nje i otišao da kupi kokice za koncert, što je sve prisutne iznenadilo s obzirom da nije u pitanju filmsko veče, već koncert folk pevačice. Tanja je kratko kroz osmeh poručila da se lepo provela i da je uživala kao Snežanina Gošća, a kako je sve izgledalo pogledajte u snimku u nastavku. Večeras će