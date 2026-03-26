Novo istraživanje: Raste prednost opozicione stranke u Mađarskoj pred izbore

Mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa povećala je tokom ovog meseca prednost u odnosu na stranku Fides trenutnog premijera Viktora Orbana, pokazalo je istraživanje objavljeno danas.

Parlamentarni izbori u toj zemlji biće održani 12. aprila. Orban, koji nastoji da zadrži vlast nakon 16 godina, suočava se prvi put na parlamentarnim izborima sa snažnim protivnikom, a ishod bi mogao imati velike posledice ne samo po Mađarsku, već i po Evropsku uniju i njene krajnje desničarske političke snage. Istraživanje, koje je objavio portal hvg.hu, pokazalo je da Tisa, osnovana tek 2024, dobija na podršci, dok podrška Fidesu stagnira uprkos brojnim merama