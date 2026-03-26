Novo istraživanje: Raste prednost opozicione stranke u Mađarskoj pred izbore

Danas pre 7 sati  |  Beta
Mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa povećala je tokom ovog meseca prednost u odnosu na stranku Fides trenutnog premijera Viktora Orbana, pokazalo je istraživanje objavljeno danas.

Parlamentarni izbori u toj zemlji biće održani 12. aprila. Orban, koji nastoji da zadrži vlast nakon 16 godina, suočava se prvi put na parlamentarnim izborima sa snažnim protivnikom, a ishod bi mogao imati velike posledice ne samo po Mađarsku, već i po Evropsku uniju i njene krajnje desničarske političke snage. Istraživanje, koje je objavio portal hvg.hu, pokazalo je da Tisa, osnovana tek 2024, dobija na podršci, dok podrška Fidesu stagnira uprkos brojnim merama
Ovim državama je dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz: Iranska agencija objavila spisak, zabranjeno za dve "neprijateljske…

