Partizan pobednik prvog izdanja Memorijalnog turnira „Andrija Delibašić“

U Nikšiću je održan Memorijalni turnir u čast fudbalera Andrije Delibašića, koji je preminuo 19. marta prošle godine.

Na turniru su učestvovale tri ekipe: Sutjeska, Budućnost i Partizan. Za života je rođeni Nikšićanin obavljao funkciju sportskog direktora Budućnosti, dok je kao igrač nosio dresove Sutjeske i Partizana. Odigrane su tri utakmice u trajanju od po 45.min, a kao sveukupni pobednik mini trijangonala, izašli su fudbaleri Partizana. Prvo je Sutjeska savladala Budućnost sa 1:0 golom Matije Gardaševića. Zatim je Partizan odmerio snage sa timom iz Podgorice, a crno-beli su