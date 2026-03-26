Policija: Uhapšen Kragujevčanin, zaplenjeno 13 kilograma raznih narkotika

Policija je u Kragujevcu zaplenila više od 13 kilograma narkotika i uhapsila jednog muškarca (56), saopštila je danas lokalna policijska uprava.

U saopštenju piše da je pronađeno oko sedam kilograma amfetamina, osam litara amfetaminskog ulja, četiri kilograma marihuane i 2,3 kilograma hašiša. U kući koju koristi M.T. pronađen je pištolj i 237 komada municije različitog kalibra, dodaje se. Navedeno je da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i da će biti privedem u Tužilaštvo. Tereti se za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet