Srđan Milivojević (DS): Naprednjaci platili statiste za skup u Areni

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević kazao je danas da je 231 milion dinara Srpska napredna stranka (SNS) platila „statiste“ da dođu na skup u Beogradskoj areni, održan 21. marta.“U taj novac nisu uračunati sendviči, potrebni iznosi za plaćanje autobusa kojima su pristalice SNS dovozene.

Taj novac daleko prevazilazi ovaj iznos koji je dat samo za statiste“, kazao je Milivojević novinarima ispred Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu. On je zajedno sa članovima DS podneo krivične prijave protiv predsednika SNS-a Miloša Vučevića i drugih, zbog sumnje da su „izvršili krivično delo iz člana 40 Zakona o finansiranju političkih stranaka“, a povodom izveštavanja televizije N1 o isplati dnevnica učesnicima mitinga SNS-a u Beogradskoj areni. „Vučević je taj