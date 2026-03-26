U Kaliforniji presuđeno da Meta i Jutjub plate jednoj ženi tri miliona dolara za nanetu štetu

Porota u Kaliforniji utvrdila je odgovornost kompanija Meta i Jutjub (YouTube) za nehat u dizajnu i funkcionisanju njihovih platformi koje su nanele štetu jednoj dvadesetogodišnjoj ženi, zbog čega joj je dosuđena odšteta od tri miliona dolara.

Odluka doneta danas prva je te vrste, a cilj joj je da se vlasnici društvenih mreže učine odgovornim za nanošenje štete deci koja koriste njihove usluge. Posle više od 40 sati većanja koje se proteglo na tri dana, porotnici su utvrdili da su Meta i Jutjub nehatno dizajnirali svoje platforme, odnosno da su nehatno njima upravljali, što je bio odlučujući faktor u nanošenju štete tužilji koja tvrdi da ju je to što je kao dete koristila društvene mreže učinilo zavisnom