U Kaliforniji presuđeno da Meta i Jutjub plate jednoj ženi tri miliona dolara za nanetu štetu

Danas pre 54 minuta  |  Beta-AP
U Kaliforniji presuđeno da Meta i Jutjub plate jednoj ženi tri miliona dolara za nanetu štetu

Porota u Kaliforniji utvrdila je odgovornost kompanija Meta i Jutjub (YouTube) za nehat u dizajnu i funkcionisanju njihovih platformi koje su nanele štetu jednoj dvadesetogodišnjoj ženi, zbog čega joj je dosuđena odšteta od tri miliona dolara.

Odluka doneta danas prva je te vrste, a cilj joj je da se vlasnici društvenih mreže učine odgovornim za nanošenje štete deci koja koriste njihove usluge. Posle više od 40 sati većanja koje se proteglo na tri dana, porotnici su utvrdili da su Meta i Jutjub nehatno dizajnirali svoje platforme, odnosno da su nehatno njima upravljali, što je bio odlučujući faktor u nanošenju štete tužilji koja tvrdi da ju je to što je kao dete koristila društvene mreže učinilo zavisnom
Pročitajte još

Apple opet šokira: Da li biste dali 2.500 dolara za eksterni hard disk?

Apple opet šokira: Da li biste dali 2.500 dolara za eksterni hard disk?

B92 pre 4 sati
Prolećni Hearthstone RURNIR počinje ovog vikenda: Pratite prenos 28. marta od 12:00!

Prolećni Hearthstone RURNIR počinje ovog vikenda: Pratite prenos 28. marta od 12:00!

B92 pre 9 sati
Prolećni Hearthstone rurnir počinje ovog vikenda: Pratite prenos 28. marta od 12:00!

Prolećni Hearthstone rurnir počinje ovog vikenda: Pratite prenos 28. marta od 12:00!

Telegraf pre 10 sati
SOKIN kroz inženjerski centar u Beogradu gradi infrastrukturu za globalna plaćanja!

SOKIN kroz inženjerski centar u Beogradu gradi infrastrukturu za globalna plaćanja!

Netokracija pre 12 sati
Vlasnik OnlyFansa preminuo u 43. godini

Vlasnik OnlyFansa preminuo u 43. godini

PC Press pre 12 sati
Android telefon sa 7000mAh baterijom koji pušta YouTube 24 sata bez prestanka

Android telefon sa 7000mAh baterijom koji pušta YouTube 24 sata bez prestanka

Benchmark pre 13 sati
Kraj za dosadne video snimke: YouTube uvodi dugme koje smo svi čekali

Kraj za dosadne video snimke: YouTube uvodi dugme koje smo svi čekali

B92 pre 1 dan

U Kaliforniji presuđeno da Meta i Jutjub plate jednoj ženi tri miliona dolara za nanetu štetu

U Kaliforniji presuđeno da Meta i Jutjub plate jednoj ženi tri miliona dolara za nanetu štetu

Danas pre 54 minuta
Udobne, glasne, sa jakom baterijom: Evo kako su se na "Blic" testu pokazale Huawei FreeBuds Pro 5 (foto, video)

Udobne, glasne, sa jakom baterijom: Evo kako su se na "Blic" testu pokazale Huawei FreeBuds Pro 5 (foto, video)

Blic pre 1 sat
OpenAI gasi aplikaciju Sora nakon ugovora sa Diznijem: fokusiraće se na robotiku koja će da pomaže ljudima

OpenAI gasi aplikaciju Sora nakon ugovora sa Diznijem: fokusiraće se na robotiku koja će da pomaže ljudima

Euronews pre 1 sat
Intel predstavlja Arc Pro B70 i B65 sa 32 GB GDDR6 memorije i „Big Battlemage“ GPU-om

Intel predstavlja Arc Pro B70 i B65 sa 32 GB GDDR6 memorije i „Big Battlemage“ GPU-om

IT svet pre 2 sata
Vertiv i Sveučilište u Bologni potpisali su strateški sporazum o istraživanju, obrazovanju i inovacijama

Vertiv i Sveučilište u Bologni potpisali su strateški sporazum o istraživanju, obrazovanju i inovacijama

SEEbiz pre 3 sata