Venecija slavi rođendan: 1.605 godina na vodi između legende i inženjerskog čuda

Za Veneciju, 25. mart nije običan datum. Prema tradiciji, upravo tog dana 421. godine osnovan je grad koji će postati jedan od najneobičnijih i najfascinantnijih u evropskoj istoriji. Datum koji se, između istorije i mita, i danas proslavlja kao rođendan Serenisime. Datum 25. mart ima pre svega simboličnu vrednost: poklapa se sa praznikom Blagovesti i nosi ideju gotovo sudbinskog nastanka. U stvarnosti, Venecija nije nastala u jednom trenutku. Između V i VII veka,