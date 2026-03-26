Rhmz izdao hitno upozorenje! Stiže ekstremna promena vremena! Građanina upućen važan apel, nadležni u pripravnosti

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od danas u večernjim satima, kao i u naredna 72 časa.

U petak i tokom vikenda očekuje se oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg. Lokalno se prognozira veća količina padavina – od 40 do 80 mm, ponegde i više, u periodu od 72 časa, dok se na planinama očekuje od 10 do 30 centimetara novog snega. Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. Upozorenje je stiglo i iz JVP „Srbijavode“ zbog mogućeg