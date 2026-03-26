SEKLI ŠUMU I LAŽNO OBELEŽAVALI DRVA: Uhapšeni, šteta veća od 1,2 miliona dinara

Kako se navodi, oni se sumnjiče da su na području Crna Trava bespravno posekli šumu na površini većoj od devet hektara.

Prema sumnjama policije, nakon seče, drva su obeležavali lažnim šumarskim čekićem kako bi prikrili poreklo drvne građe i omogućili dalju prodaju. Na ovaj način, kako se procenjuje, Republici Srbiji i više vlasnika šuma pričinjena je šteta veća od 1.200.000 dinara. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.