Jokiću falio skok za tripl-dabl – ali onaj dupli: Monstruozna partija Srbina koja je prelomila rivala!
Utakmica kakvu skoro nismo videli od igrača koji se ne zove Nikola Jokić! Košarkaši Denver Nagetsi nastavili su seriju dobrih rezultata pošto su savladali Dalas Maverikse rezultatom 142:135, a meč je obeležila spektakularna partija dvojca Džamal Marej– Nikola Jokić.
Junak večeri bio je Marej, koji je ubacio čak 53 poena, uz sjajan šut iz igre (19/28) i čak 9 pogođenih trojki iz 14 pokušaja. Već u prvom poluvremenu postigao je 33 poena i potpuno preuzeo kontrolu nad utakmicom. Sa druge strane, Jokić je odigrao još jednu istorijsku partiju – 23 poena, 21 skok i 19 asistencija, čime se dodatno približio tripl-dabl proseku i upisao čak 30. dvocifren učinak u tri statističke kategorije ove sezone. Iako ga šut nije najbolje služio