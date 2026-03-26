Velika zaplena droge i oružja u Kragujevcu: Uhapšen muškarac, pronađeni amfetamin, marihuana, hašiš i pištolj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. T. (56) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio teška krivična dela u vezi sa narkoticima i ilegalnim posedovanjem oružja.

Kako je saopštila policija, osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tokom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni, policijski službenici pronašli su veću količinu narkotika i oružja. Zaplenjeno je oko sedam kilograma amfetamina, osam litara amfetaminskog ulja, približno četiri kilograma marihuane, 2,3