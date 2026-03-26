BLOG UŽIVO Tramp izbegava termin "rat", Izrael izvršio više udara na Iran

Odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su danas da je Izraelsko ratno vazduhoplovstvo nedavno završilo "opsežan" talas vazdušnih udara u nekoliko oblasti Irana. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran želi da pregovara o mirovnom sporazumu, ali da iranski zvaničnici to javno negiraju iz straha od reakcije sopstvene strane.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je danas da je njegova zemlja spremna da pomogne u obezbeđivanju bilo kakvog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. "Spremni smo da obezbedimo bilo kakav mir. Ako dođe do tačke u kojoj imamo prekid vatre, razgovaraćemo o svakoj vrsti operacije kako bismo obezbedili mir, a posebno slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu", rekao je Pistorijus tokom sastanka sa australijskim ministrom odbrane Ričardom