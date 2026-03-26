BLOG UŽIVO Tramp izbegava termin "rat", Izrael izvršio više udara na Iran
Insajder pre 34 minuta
Odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su danas da je Izraelsko ratno vazduhoplovstvo nedavno završilo "opsežan" talas vazdušnih udara u nekoliko oblasti Irana. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran želi da pregovara o mirovnom sporazumu, ali da iranski zvaničnici to javno negiraju iz straha od reakcije sopstvene strane.
Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je danas da je njegova zemlja spremna da pomogne u obezbeđivanju bilo kakvog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. "Spremni smo da obezbedimo bilo kakav mir. Ako dođe do tačke u kojoj imamo prekid vatre, razgovaraćemo o svakoj vrsti operacije kako bismo obezbedili mir, a posebno slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu", rekao je Pistorijus tokom sastanka sa australijskim ministrom odbrane Ričardom