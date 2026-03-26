RHMZ upozorio na obilne padavine u Beogradu: Do 70 litara kiše u naredna tri dana

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) danas je izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od večernjih sati, pa u naredna 72 časa, saopštio je Sekretarijat za informisanje grada Beograda.

Kako je saopštio RHMZ, u Beogradu će pasti između 40 i 70 litara kiše. Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina, navedeno je u saopštenju Sekretarijata. „Sva komunalna preduzeća su u službi građana, a još jednom apelujemo na sugrađane da se pripreme u skladu sa najavljenim meteorološkim uslovima u naredna 72 sata“, rekao je za Beoinfo