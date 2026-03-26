Zemljotres na Svetoj Gori: Manja šteta na manastirima

Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale pogodio je u sredu uveče Svetu Goru, a prema navodima grčkih medija, osetilo se još nekoliko slabijih potresa, od kojih je jutros zabeležen jedan jačine 3,1 stepeni Rihtera.

Prema navodima Geodinamičkog instituta u Atini, epicentar zemljotresa jačine 4,9 stepeni Rihtera bio je na dubini od deset kilometara, na udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete gore. Jutrošnji zemljotres jačine 3,1 stepeni Rihtera imao je takođe epicentar na udaljenosti od oko osam kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od oko 11,5 kilometara, a osetio se i na Halkidikiju i u Solunu. Portal news247.gr prenosi da je manja