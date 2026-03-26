ABA liga: Košarkaši Kluža pobedili Cedevita Olimpiju

Košarkaši Kluža pobedili su večeras na svom terenu Cedevita Olimpiju 98:95 (21:15, 23:24, 27:32, 27:24), u utakmici Top 8 faze ABA lige.

Rumunsku ekipu predvodili su Deron Rasel sa 27 poena, 13 asistencija i sedam skokova, uz indeks od 37 poena i Mičel Krik sa 28 poena i četiri skoka uz indeks od 30 poena. Dušan Miletić pobedi je doprineo sa 18 poena i pet skokova, a Najdžel Sizar sa 10 poena i devet skokova. U ekipi Cedevita Olimpije Dvejn Stjuart postigao je 20 poena, Metju Hurt imao je 19, a David Škara 13 poena i osam skokova. Ljubljanska ekipa je peta na tabeli sa 12 pobeda i osam poraza, a