Crno-beli slavili u Nikšiću: Fudbaleri Partizana pobednici prvog Memorijala "Andrija Delibašić"

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Nikšiću na prvom memorijalnom turniru "Andrija Delibašić", pobedama protiv Budućnosti i Sutjeske.

Crno-beli su u prvoj utakmici pobedili posle jedanaesteraca Budućnost 4:2, nakon što je posle regularnih 45 minuta bilo nerešeno 0:0. U drugoj utakmici Partizan je pobedio Sutjesku 1:0 golom Marka Lekića. Uvodnu utakmicu na turniru odigrali su Sutjeska i Budućnost, koju je ekipa iz Nikšića dobila 1:0, golom Matije Gardaševića. U 23. minutu taj duel je prekinut u 23. minutu, zbog broja koji je Delibašić nosio tokom karijere. Svi igrači su tada stali, a publika na