Gde se pojavi Lalatović, tu Zvezda pobeđuje: Javio nam se Lalat! Evo šta je rekao za Baskoniju i momka u dresu sa njegovim imenom!

Šokantnu, pravu infarkt utakmicu odigrali su košarkaši Crvene zvezde u Evroligi, gde su posle produžetka pobedili Baskoniju rezultatom 108:100.

Jedan detalj sa utakmice između crveno-belih i španskog tima postao je viralan, a nastao je posle trojke Džereda Batlera koji je odveo srpskog predstavnika u produžetak. Naime, kada je Amerikanac pogodio trojku, malobrojni navijači Crvene zvezde u Baskoniji skočili su od sreće. Jedan od njih bio je u dresu Nenada Lalatovića. E, upravo taj trenutak je ovekovečen kamerom i postao je viralan na društvenim mrežama. Kurir je kontaktirao Nenada Lalatovića, koji radi kao