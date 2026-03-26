"Jačati francusko-nemački savez" Stručnjak Istituta "Žak Delor": Sad više nisu pouzdan partner za Evropu, Rusija je pretnja…

Bezbednost Evrope je pod pretnjom zbog Rusije, dok Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog svoje nepredvidivosti više nisu pouzdan partner za Evropu i zato "stari kontinent" treba da jača svoj suverenitet kao i francusko-nemački savez, ocenio je viši saradnik francuskog Instituta "Žak Delor".

Jan Verner koji radi u Berlinu je to rekao na onlajn-konferenciji o odnosima Francuske s Nemačkom "Odgovor na izazove našeg vremena na francuski i nemački način: Iluzija?". Verner smatra da se i Francuska i Nemačku slažu da treba sačuvati ono što se može sačuvati u transatlantskim odnosima sa SAD, kao što je nuklearno odvraćanje i dodao da postoje veze sa SAD i unutar NATO-a. "Evropska unija treba da uloži dodatne napore da postane što nezavisnija od SAD", rekao je