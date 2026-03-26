Marta Kos danas u Crnoj Gori: Razgovor o putu Podgorice ka Evropskoj uniji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos boraviće 26. i 27. marta u Crnoj Gori kako bi potvrdila kontinuiranu podršku Evropske unije (EU) u procesu pristupanja zemlje toj organizaciji, prenosi danas RTCG. “Do danas je Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja i već zatvorila 14, od kojih šest prošle, a dodatna dva već ove godine.

Zemlja postepeno i dosledno napreduje u pregovorima o pristupanju. Neophodno je nastaviti i podržati napore kako bi se ispoštovao ambiciozni pregovarački kalendar”, saopšteno je iz Evropske komisije. Komesarka Kos će se danas sastati u Podgorici sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, potpredsednikom Vlade za međunarodne odnose i spoljne poslove Ervinom Ibrahimovićem i ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević. “Razgovori će se fokusirati na reformski