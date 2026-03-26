Opozicija još više povećala prednost u odnosu na Orbana? Evo na koliko procenata razlike je sada otišla stranka Tisa

Mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa zabeležila je tokom marta meseca značajan porast popularnosti, dodatno uvećavši prednost u odnosu na vladajući Fides premijera Viktora Orbana.

Prema najnovijem istraživanju, podrška Tisi, koja je osnovana tek 2024. godine, sada iznosi 58 odsto među opredeljenim biračima, što je skok u odnosu na prošlomesečnih 55 odsto. Sa druge strane, podrška Fidesu stagnira na 35 odsto, uprkos naporima vlade da privuče glasače nakon trogodišnjeg perioda ekonomske stagnacije. Izbori zakazani za 12. april predstavljaju prvi pravi test za Viktora Orbana u poslednjih 16 godina vlasti. Prvi put se suočava sa protivnikom,