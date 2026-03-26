Ovim državama je dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz: Iranska agencija objavila spisak, zabranjeno za dve "neprijateljske zemlje"!

Samo brodovima protivnika Teherana, među kojima su Sjedinjene Države i Izrael, zabranjen je prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči. - Neprijatelj je pokušao da deblokira moreuz uz pomoć drugih država, ali bezuspešno.

Moreuz je zatvoren isključivo za neprijateljske brodove - citirala ga je televizija Al-Alam. Prema novinskoj agenciji Tasnim, na listi zemalja čijim je brodovima dozvoljen prolaz nalaze se Rusija, Kina, Indija, Irak i Pakistan. Blumberg je objavio tekst mirovnog plana koji je Vašington navodno predao Teheranu. Prema jednoj od 15 odredbi, Ormuski moreuz treba da ostane zona slobodne plovidbe. Teheran je navodno odbacio zahteve, nazivajući ih nelogičnim. Bela kuća