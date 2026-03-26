Aktivisti “Mladi Kula” napadnuti fantomkama i motkama, tvrde čuo se i pucanj (VIDEO)

Inicijativa “Mladi Kula”, lista koja učestvuje na lokalnim izborima u toj opštini, saopštila je da su njihove aktiviste napali pripadnici SNS koji u Kuli čuvaju bilborde i banere vladajuće stranke. “Jutros oko tri sata trojica naših aktivista vozila su se po Kuli kada su određeni automobili počeli da ih prate.

Saterali su ih u atar i oni su napadnuti”, rekla je aktivistkinja inicijative Katarina Petrović za televiziju Nova S. Dodala je da su iz automobila izašli ljudi sa fantomkama, sa motkama i naoružani. “Tada se čuo i pucanj. Nakon nekoliko minuta smo se uverili da su svi naši aktivisti bezbedni i da niko nije povređen”, navela je Petrović. View this post on Instagram Dodala je da su pozvali policiju, nakon čega su pripadnici policije priveli ljude za koje iz