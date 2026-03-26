„Kao kad hijene opkole plen” tako studenti opisuju napad u Kuli, MUP kaže oštećeni su aktivisti SNS-a

Studenti iz Novog Sada, koji su sinoć praćeni u Kuli, proveli su neko vreme u šumarku bez signala kada su pokušali da pobegnu od grupe muškaraca sa fantomkama i palicama. Dok su se krili, tvrde, čuli su se i pucnji, a do većeg incidenta nije došlo jer su ih, kako navode za Mašinu, zašitili građani iz Kule, koje su pozvali u pomoć.

Veroljub Naumović, student Akademije umetnosti, koji je vozio auto koji je sinoć opkoljen, objašnjava za Mašinu da je on bio sa studentima iz Novog Sada u Kuli jer su logistička podrška tokom predizbornih aktivnosti, a da su praćeni kada su krenuli da obilaze biračka mesta u Sivcu, kako bi znali na kojim se lokacijama nalaze. „U jednom momentu smo shvatili da nas jedna kola prate, ja sam pokušao da skrenem malo u desnu ulicu, u levu ulicu da vidim da li nas stvarno