Mladi Kula: Sinoć napadnuti aktivisti u Kuli, saterani u atar, napadači se predstavili kao aktivisti SNS-a

Aktivisti u Kuli, u kojoj se u nedelju održavaju lokalni izbori, napadnuti su sinoć, tvrde iz grupe Mladi Kula, kada ih je grupa muškaraca sa fantomkama, kako navode, „saterala u atar”. Oni su na svojim društvenim mrežama objavili snimke incidenata uz napomenu da je policija izbegavala da reaguje, ali da je nakon pritiska, privedeno nekoliko naoružanih osoba.

Katarina Petrović iz grupe Mladi Kula navela je jutros za televiziju Nova da su muškarci koji su, kako se tvrdi, napali aktiviste iz Kule predstavili kao pripadnici Srpske napredne stranke (SNS), da su imali fantomke i motke i da se čuo pucanj. Kako je navela, prethodnih dana aktivisti SNS-a čuvaju bilborde i banere te stranke po Kuli. „Određeni automobili su počeli da ih prate i saterali su ih u atar, kada su oni i napadnuti. Oni su uspeli da pozovu našu drugu