Studenti na bazaru u Nišu prikupili nešto više od 200 hiljada dinara

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili su da su na studentskom bazaru prikupili 203.040 dinara. -Ovaj rezultat je dokaz solidarnosti, zajedništva i spremnosti ljudi da podrže studente u blokadi i naše aktivnosti.

Zahvaljujemo se svima koji su svojim prisustvom, donacijama i angažovanjem doprineli realizaciji bazara-naveli su niški studenti. Oni su dodali daposebnu zahvalnost upućuju njihovim profesorima i dragim sugrađanima iz niških zborova koji su tokom celog dana bili tu sa njima i aktivno im pomagali. -Nastavljamo dalje sa još većom energijom i odlučnošću. Hvala vam na podršci i poverenju-poručili su studenti u blokadi iz Niša.