U tunelu na putu Niš-Pirot zapalio se kamion, saobraćaj preusmeren na auto-put

U tunelu na magistralnom putu Niš-Pirot noćas oko ponoći zapalio se kamion, nema povređenih, ali je saobraćaj preusmeren na auto-put ka bugarskoj granici.

Saobraćajna policija za sada nije saoštila šta je uzrok požara na prikolici kamiona. Kako saznajemo, požar je izbio oko ponoći na prikolici, a vozač nije povređen. Požar na kamionu su gasila dva vatrogasna vozila sa dvojicom pripadnika vatrogasno spasilačkih jedinica, koji su lokalizovali požar, ali se oni i dalje nalaze u tunelu zbog dogašivanja vatre.