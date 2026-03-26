Snažno nevreme stiže u Srbiju, na snazi meteoalarm zbog jakog vetra i kiše

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 26. mart, biće toplo i vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima.

Nakon sunčanog jutra, tokom prepodneva postepeno naoblačenje sa zapada. Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima naše zemlje. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u