Zaboravite na majicu na bretele i papuče od 5 evra: Nikola Jokić se pojavio u hit izdanju posle istorijskog meča

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić odigrao je još jednu istorijsku partiju u najjačoj košarkaškoj ligi.

On je u pobedi Denvera protiv Dalasa zabeležio novi tripl-dabl od 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Koliko je opušten u svemu što radi, na terenu i van njega govori i to u kakvom izdanju se pojavio posle velikog meča. Jokić je pred novinare izašao u šorcu i majici Denvera, dok je mnogima privuklo pažnju šta je nosio od obuće. Srpski as je obuo popularne papuče "kroksice" sa motivom Minionsa i oduševio navijače, ali i celokupnu tenisku javnost. Nije novost da se