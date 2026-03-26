Značajan pad prosečnih zarada u Čačku i Moravičkom okrugu u odnosu na prošli mesec, evo kolike su plate

ČAČAK, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA – Prosečna januarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 118.429 dinara (prošli mesec 124.089), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Zarada u Čačku niža je od aktuelnog republičkog proseka za 16.238 dinara i iznosi 102.191 , što je nešto više od 850 evra. Prosečna plata u Čačku za 10.761 dinar veća je nego prošlog meseca, kada je bila 112.952 dinara. Medijalna neto zarada u Srbiji za januar 2026. godine iznosila je 92.671 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar 2026. godine