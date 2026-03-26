Beograd u pripravnosti: Očekuju se obilne padavine u naredna 72 sata - i do 70 litara po metru kvadratnom

Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina.

Kako navode u saopštenju, građani se obaveštavaju da je Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od danas u večernjim satima, pa u naredna 72 časa. Upozorenje je stiglo i iz JVP-a "Srbijavode" zbog mogućeg povećanja količine vode u komunalnoj mreži. "Očekivani obim padavina na teritoriji Beograda je između 40 i 70 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Oluja se ka Beogradu kreće iz pravca BiH, gde su