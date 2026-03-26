"Čuli se hici, plašili smo se za život": Aktivista iz Kule tvrdi i da su "SNS napadači imali i značke"

"Čuli su se hici, plašili smo se za svoj život", kazao je za N1 Veroljub Naumović tvrdeći da su njega i druge kolege studente u Kuli napali pripadnici SNS koji su, kako tvrdi, nosili sa sobom hladno oružje i "značke".

Inicijativa "Mladi Kula", čiji su članovi na listi Glas mladih opštine Kula na lokalnim izborima u nedelju, saopštila je danas da su njihove aktiviste napali pripadnici Srpske napredne stranke (SNS) koji u Kuli, kako su naveli, čuvaju bilborde i banere vladajuće stranke. Jedan od studenata koji tvrdi da je napadnut objasnio je, hronološki, šta se tačno desilo. “Mi smo se kretali noću, kolima, nakon druženja u Kuli, sinoć smo došli… U jednom momentu dok smo