(FOTO) MUP: Uhapšen muškarac iz Ivanjice, pokušao da preko granice prenese 90 kg marihuane

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je uhapsila D.A. (31) iz Ivanjice, osumnjičenog da je pokušao preko granice da prenese 90 kilograma marihuane.

Prilikom ulaska u Srbiju, na graničnom prelazu Šid, kontrolom vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 94 paketa marihuane, ukupne težine oko 90 kilograma. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, dodaje se u saopštenju.