Pogačar: Napadi na aktiviste "Mladi Kula" tek najava onoga što bi moglo da se desi u nedelju

Aktivista Građanskog pokreta "Bravo" Miran Pogačar upozorava da bi napad na aktiviste "Mladi Kula" mogao da bide tek uvod u napetu i potencijalno incidentnu atmosferu tokom lokalnih izbora 29. marta, ističući da očekuje pojačano prisustvo policije i veliki broj posmatrača.

Pogačar, čiji će članovi posmatrati izbore u Kuli, komentarišući tvrdnje aktivista “Mladi Kula” da su ih napali SNS aktivisti koji su, kako kažu, nosili hladno oružje, kazao je za N1 da to vidi kao najavu onoga što bi moglo da se desi u nedelju 29. marta, kada će se u Kuli održati lokalni izbori. “Ja se nadam da se neće desiti bilo kakav incident, ali s obzirom da je to nešto što se ponavlja više puta, na svakim izborima imamo ljude koji su maskirani, imaju hladno