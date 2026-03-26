Povećan cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, primena od 1. aprila

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je za oko 5.000 dinara, sa dosadašnjih 13.247 dinara na 18.000 dinara, i biće primenjen od 1. aprila, saopštilo je danas Ministarstvo za brigu o porodicu i demografiju. "Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka", naveli su iz ministarstva.