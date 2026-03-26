Studenti u blokadi pozvali građane da glasaju na lokalnim izborima u deset mesta u nedelju

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova su danas pozvali građane da glasaju na lokalnim izborim u deset mesta Srbije u nedelju i najavili da će "braniti svaki glas".

Na Instagramu su napisali i da će biti u svakom od tih mesta. "Pratimo. Branimo svaki glas. Izađi i glasaj", piše u objavi. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Građani će birati lokalne parlamente u gradu Boru, opštinama Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.