Sudar kamiona i automobila na putu Beograd-Zrenjanin, poginuo mladić

Muškarac star 28 godina poginuo je u sudaru kamiona i automobila na putu Beograd-Zrenjanin, prenosi RTS.

Nesreća se dogodila kod mesta Stajićevo. Poginuo je vozač automobila, javlja javni servis. Saobraćajna nesreća dogodila se na putu Beograd-Zrenjanin, jutros oko 7.30. Kod mesta Stajićevo, kako se navodi, sudarili su se automobil marke "be-em-ve" i kamion. Vozač automobila, muškarac star 28 godina, poginuo je na licu mesta, navodi javni servis. Saobraćaj na toj deonici je obustavljen zbog vršenja uviđaja.