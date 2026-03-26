Tramp potvrdio da će Iran propustiti deset naftnih tankera kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Iran propustiti deset naftnih tankera kroz Ormuski moreuz kao znak dobre volje u pregovorima, objavio je Rojters. "Rekli su, kako bi smo vam pokazali da su ozbiljni, da će pustiti osam brodova nafte, osam velikih brodova", rekao je Donald Tramp na sastanku kabineta u Beloj kući. "Pretpostavljam da su u pravu i da su ozbiljni, i mislim da su imali zastave Pakistana, ali na kraju je bilo deset brodova", dodao je